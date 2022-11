Mundial Qatar 2022: Periodista denuncia robo durante transmisión en vivo

"Me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo la salida en vivo. Esta es la policía, me mandaron hasta acá a hacer la denuncia. Los documentos y las tarjetas es lo que más me preocupa, lo otro no me importa nada. Así que nada, veremos qué pasa. Experiencias que uno no esperaba vivir, las vive", reportó Metzger al detallar la experiencia que tuvo.