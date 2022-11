Mundial Qatar 2022 abrirá sus puertas a aficionados sin boletos

"Los fanáticos que no tengan boletos pueden solicitar sus tarjetas Hayya para ingresar al estado de Qatar a través de la plataforma Hayya o la aplicación móvil Hayya to Qatar 2022 a partir de hoy, de acuerdo con los requisitos enumerados y la tarifa de entrada QAR 500 para niños de 12 años o más. A los menores de 12 años no se les cobrará.”