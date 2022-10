Messi sobre ganar el Mundial: "Argentina de por sí es candidata siempre por la historia"

Messi no rehuye a la presión y asegura que Argentina es candidata a ganar el próximo mundial de Qatar. "No sé si somos los grandes candidatos, pero Argentina de por sí es candidata siempre por la historia, por lo que significa, más ahora en el momento que llegamos, pero no somos los máximos favoritos. Creo que hay otras selecciones que están por encima de nosotros hoy por hoy, pero estamos ahí cerquita", señaló Messi a Star Plus.