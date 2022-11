'Tata' Martino pone como clave partido de México ante Polonia

"Creo que esto no disimula una cuestión de deterioro futbolístico, deterioro que tiene que ver con las malas decisiones de verano. Nosotros hicimos el verano tan largo y sin vacaciones que no se recuperaron de la temporada anterior. Es una mala decisión producto de que la pandemia no pasa siempre. Hay que aprender a convivir con determinadas situaciones", reconoció.