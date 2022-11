Diego Alonso deja en claro que en Uruguay no hay intocables en Qatar 2022

"No (hay intocables). Creo que en estos once meses que he estado como entrenador he dado muestras de que he puesto lo que yo considero, tanto yo como mi 'staff', que son los mejores y están en mejores condiciones. Siempre han jugado los mejores con nosotros todo el tiempo. Creo que he dado muestra todo el tiempo de que la elección ha sido acertada. Me puedo equivocar. Tengo autocrítica", expresó.