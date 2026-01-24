México 2026 México vs. Bolivia: ¿El peor árbitro en la historia del Tri? ¡Hasta el ejército intervino! Previo a regresar a Bolivia por primera vez en casi 30 años, el Tri todavía tiene un amargo recuerdo por superar.

Video Recuerdo desbloqueado: ¿la peor cuchillada al Tri en la historia?

México enfrentará a Bolivia este domingo en un partido especial, ya que se trata de la primera vez que la Selección Mexicana se presenta en Bolivia en casi 30 años.

A pesar de ser encuentro amistoso rumbo al Mundial 2026, Javier Aguirre tiene muchos pendientes por observar y en un territorio que se tornó muy hostil para la escuadra mexicana en la Copa América 1997.

PUBLICIDAD

En todo el historial entre mexicanos y bolivianos, solo en una ocasión el conjunto sudamericano se ha impuesto al Tri, y fue justamente en aquel partido en La Paz, el 25 de junio de 1997.

LA ÚNICA DERROTA DE MÉXICO ANTE BOLIVIA: CON UN VILLANO CON NOMBRE Y APELLIDO



Semifinales de la Copa América 1997, Estadio Hernando Siles de La Paz, Bolivia. El conjunto anfitrión se jugaba el pase a la Final ante un Tri dirigido por Bora Milutinovic y, si bien había una gran generación del conjunto boliviano, el protagonista de los locales no fue otro que el árbitro paraguayo Epifanio González.

El silbante fue señalado incluso en el partido de la primera ronda entre el Tri y Brasil que el 'Scratch' ganó por 3-2, pero el clímax de todo fue en este partido de Semifinales.

El Tri anotó primero con un gol tempranero de Nicolás Ramírez, pero minutos después, Luis Hernández era derribado en el área en una falta clara, misma que Epifanio González no quiso marcar y lo que pudo marcar el 2-0.

En una era sin VAR, el cuerpo técnico y jugadores empezaron a protestar y, después, Claudio Suárez era expulsado. La gresca se desató y hasta las fuerzas armadas que custodiaban la cancha tuvieron qué intervenir para intimidar y tratar de controlar las protestas mexicanas que parecían salirse de control.