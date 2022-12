Van Gaal destaca evolución de Estados Unidos: "Es típicamente americano"

“Quizás Estados Unidos no esperaba eso de su equipo, pero creo que, si los ves jugar, es muy claro que tuvieron oportunidades y eso es lo que nos han demostrado. No creo que sea una sorpresa (que Estados Unidos haya pasado a los Octavos de Final), para ser sincero, esperaba que Estados Unidos pasara (del Grupo B) tras el primer partido (el empate 1-1 contra Gales) porque, antes de eso, no los había visto”, agregó sobre la actuación del USMNT en Qatar 2022.