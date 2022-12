'Bobo' Weghorst responde a Messi tras polémica: "Al menos ahora sabe mi nombre"

"Para ser honesto, no me importa quién estaba ganando al final, en mi cabeza solo había un ganador, y éramos nosotros. En la cancha, todos son iguales, no importa si juegas contra Messio si juegas contra Burak, lo mismo hoy, para mí todo mundo es lo mismo. Pelearé por todo lo que tengo y también está lo que no hice en la cancha".