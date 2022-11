¿Festejo y amonestación? Yunus Musah recibe la máscara de Rey Misterio

"Estaba jugando con Inglaterra antes y no lo tuve muy bien: me trataron muy bien y todo eso pero llegó un momento en el que tuve que hacer una decisión para el futuro de mi carrera. Cuando me llamó Gregg (director técnico de Estados Unidos), fui a un campamento y ahí todo quedó claro. El equipo fue muy bueno, jugamos nuestro primer partido sin haber jugado nunca juntos y ahí tuvimos buenas sensaciones dentro y fuera del campo. Después de eso quise representar al país en donde nací", confesó.