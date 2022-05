'Dibu' Martínez se retracta: "México en los Mundiales es muy difícil"

" A mí me mataron por lo que pasó con México. Estaba con mi hijo bailando y esperando a ver quién nos tocaba, mi hijo no entiende nada de la selección y mi suegro decía que México es un rival fácil pero nada que ver. Tenemos un grupo muy difícil. México en los Mundiales es muy difícil, Polonia tiene uno de los mejores delanteros del mundo y Arabia Saudita te va a correr la vida. Es un grupo difícil, quieras o no", comentó el arquero del Aston Villa en una entrevista para el canal de Youtube: Momo.