Alexis Vega pronosticó triunfo o empate de México ante Argentina

"Me llamó Ricardo Peláez bien encabronado, me fui a mi casa ya sobrio porque se me bajó la peda. Peláez me marca cuando yo ya estaba en mi casa para reclamarme: 'Otra vez ustedes, no aprenden'. Al otro día Vucetich nos dijo que nos iban a separar indefinidamente. Yo me sentía de la chingada porque afecté a Uriel", comentó el jugador.