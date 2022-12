¿Cómo les ha ido a clubes de expansión de MLS en su temporada de debut?

Con el brasileño Kaká, Darwin Cerén y Cyle Larin como estandartes en su plantilla debut, Orlando City se presentó en la MLS, pero no la pasó bien. Con 44 puntos, producto de 12 victorias, 14 derrotas y 8 empates, el conjunto de la Florida quedó a cinco unidades de clasificar a los playoffs. Pese a su inversión inicial, no fue sino hasta cinco intentos fallidos, que logró ingresar a la Postemporada de la MLS en 2020, donde perdió en semifinales de conferencia ante New England Revolution.