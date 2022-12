Charlotte FC repite en 2023, y atrapa la primera selección del SuperDraft

2023: Hamady Diop (defensor) - Charlotte FC

2022: Ben Bender (mediocampista) - Charlotte FC

2021: Daniel Pereira (mediocampista) - Austin FC

2020: Robbie Robinson (delantero) - Inter Miami CF

2019: Frankie Amaya (mediocampista) - FC Cincinnati

2018: Joao Moutinho (defensor) - LAFC

2017: Abu Danladi (delantero) - Minnesota United FC

2016: Jack Harrison (mediocampista) - Chicago Fire FC (inmediatamente transferido a New York City FC)

2015: Cyle Larin (delantero) - Orlando City SC

2014: Andre Blake (arquero) - Philadelphia Union

2013: Andrew Farrel (defensor) - New England Revolution

2012: Andrew Wenger (delantero) - Montréal Impact

2011: Omar Salgado (delantero) - Vancouver Whitecaps FC

2010: Danny Mwanga (delantero) - Philadelphia Union

2009: Steve Zakuani (delantero) - Seattle Sounders FC

2008: Chance Myers (defensor) - Kansas City Wizards

2007: Maurice Edu (delantero) - Toronto FC2006: Marvell Wynne (defensor) - New York Red Bulls

2005: Nikolas Besagno (mediocampista) - Real Salt Lake

2004: Freddy Adu (mediocampista) - D.C. United

2003: Alecko Eskandarian (delantero) - D.C. United

2002: Chris Gbandi (defensor) - Dallas Burn

2001: Chris Carrieri (delantero) - San Jose Earthquakes

2000: Steve Shak (mediocampista) - NY/NJ MetroStars

1999: Jason Moore (mediocampista) - D.C. United

1998: Leo Cullen (defensor) - Miami Fusion

1997: Tahj Jakins (defensor) - Colorado Rapids

1996: Matt McKeon (defensor) - Kansas City Wiz