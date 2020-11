Un 'Chicharito' comprometido muestra como entrena en vacaciones

Javier 'Chicharito' Hernández no pierde el tiempo y a pesar de que se encuentra de vacaciones luego de que el LA Galaxy quedó fuera de los Playoffs en la MLS , todo indica que está trabajando para regresar mejor la próxima temporada , pues el mexicano publicó en sus redes sociales un video en el que se ve entrenando en un estacionamiento .

Esta acción es congruente con lo que publicó hace unos días en instagram, donde admitió que no estaba en su mejor nivel y se comprometió a redoblar esfuerzos para mejorar y poder aportar lo que el equipo espera de él, pues esta campaña quedó lejos de toda expectativa además de que estuvo lesionado y se perdió varios partidos.

"Sé perfectamente lo que LA Galaxy representa y entiendo la responsabilidad que tengo con nuestra afición, los angelinos, la directiva y mis compañeros. Así que aunque hoy no paso por mi mejor momento futbolístico, me comprometo a trabajar el doble para empujarme a mejorar y hacer que las cosas cambien", escribió en aquél momento el ex jugador del Manchester United.