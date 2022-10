Tras la eliminación, ¿Qué pasará con Atlanta United y Josef Martínez?

El próximo domingo Atlanta United FC cerrará su temporada regular con un partido como local ante New York City FC. Cuando la prensa quiso saber si ese sería el último encuentro del número 7 con la playera rojinegra Pineda manifestató no saber nada sobre el tema. "No se la respuesta a eso. Hay muchas cosas que están ocurriendo conmigo, con muchos jugadores, con la plantilla, con todo".