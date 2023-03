Atlanta United: arranque 'on fire' de 2023 para Gonzalo Pineda en MLS

Este Atlanta United no es un equipo con un solo registro. Hay variantes posibles y aplicables: ¿Quién es capaz ahora capaz de quitar del once inicial a Caleb Wiley, el canterano de 18 años que acaba de ser reconocido como el Jugador de la Jornada 3 de la MLS, y todavía es una pieza difícil de clasificar (¿De qué juega Wiley? ¿Defensor, volante, extremo?). Pero no es el único Factor X en el campamento de Marietta, Georgia. Ahí están jugadores capaces de cambiar la ecuación, como Derrick Etienne Jr por las bandas en el ataque, y Miles Robinson más Juanjo Purata en un tándem defensivo que parece no tener fisuras (con el agregado de contar con el central peruano (¿Suplente?) Luis Abram. Luego de sufrir mucho en 2022 por la falta de recambio debido a la inusual cantidad de lesiones, ahora 'las Cinco Bandas' viven una realidad mucho más amable.