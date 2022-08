¿Estás preparado? Vive una espectacular MLS All-Star Week en Minnesota

MLS NEXT y Allstate brindarán a 44 de los mejores futbolistas jóvenes de Norteamérica una oportunidad única en la vida de acceder a una experiencia como jugador durante la MLS All-Star Week al disputar el MLS NEXT All-Star Game presentado por Allstate. Los 44 jugadores de lo mejor de MLS NEXT se dividirán en dos equipos que competirán en el formato de Este vs Oeste.