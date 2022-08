Minnesota United: "Pueden dejar a Vela y CH14 aquí, si quieren"

La segunda victoria consecutiva del equipo de figuras de la MLS sobre los jugadores más destacados de la Liga MX volvió a poner sobre la mesa la rivalidad futbolística entre ambas potencias de la Concacaf. "He estado en Estados Unidos en los últimos 13 años, y esto es lo más cerca que hemos estado de la Liga MX. Ahora cada vez que México se enfrenta a Estados Unidos, no estoy seguro sobre quién ganará el partido. Eso habla muy bien sobre los grupos propietarios, sobre los clubes, y de la Major League Soccer, que ha invertido grandes cifras de dinero. Lo han visto esta noche. ¿Diría que los hemos superado? No, realmente", expresó Heath, quien sin embargo destacó el crecimiento de MLS en años recientes.