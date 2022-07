Estos son los planteles convocados para el All-Star Game de MLS NEXT

Los 45 jugadores fueron elegidos por el Comité de Selección de Jugadores de la MLS NEXT, que está compuesto por personal clave del Departamento de Desarrollo de Jugadores de la MLS, luego de la conclusión del MLS NEXT Cup Playoffs and Showcase. Los jugadores deben ser menores de 18 años (nacidos en 2004 o antes) y haber competido en uno de los eventos de exhibición nacional de la MLS NEXT esta temporada, incluyendo el MLS NEXT Fest, MLS NEXT Flex, Generation adidas Cup y MLS NEXT Cup Playoffs and Showcase.