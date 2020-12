Thierry Henry, contento con el espíritu combativo de Montréal Impact

"Estamos fuera, así que la emoción es, obviamente, que estamos tristes de estar fuera", dijo el entrenador en jefe Thierry Henry después del partido jugado en Orlando . "Ganamos a un equipo que no perdió un partido durante mucho tiempo, y con razón, por cierto. Pero no pudimos marcar el segundo gol", reflexionó el francés.

“Estoy orgulloso de mi equipo. Una vez más, ¿qué puedo decir? No entrenamos durante dos semanas, estuvimos en cuarentena, faltaban muchachos, entrenamos solo seis veces, siete veces, pero el día antes del juego, no cuenta eso, y actuamos. Tuvieron calambres al final del juego, nosotros no. Entonces, no hay nada que pueda decirle al equipo. Lo intentaron, pelearon, volvieron, cruzaron la pelota, cabecearon, entraron".