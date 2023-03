Tata Martino no duda: "Me gustó mucho participar de la MLS"

"Es cierto que me tocó participar de un proyecto que pocas veces se le da a un entrenador, porque no existe esto de comenzar un proyecto junto con la llegada de un entrenador, para armarlo desde cero", reconoció Martino en diálogo con el periodista Tomy Arguelles, en el streaming llamado "Olfato de Gol". "Pero la verdad es que el formato de la MLS me gusta. La paridad entre los equipos me gusta, me gustan los diferentes proyectos que llevan a cabo las instituciones".