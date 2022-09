Seattle Sounders sufre para ir a Playoffs: "Ahora es matar o morir"

"He estado en la MLS el tiempo suficiente como saber que si no estás matemáticamente eliminado, todavía hay esperanza", comentó el delantero Will Bruin. "Recién lo estuve mirando: estamos a cinco puntos de los Playoffs ahora mismo, así que si conseguimos seis podríamos entrar. En eso nos enfocamos, en lo que podemos controlar ahora mismo. Desafortunadamente no pudimos sacar nueve puntos de estos tres últimos partidos".