Seattle Sounders: "Jugar contra Real Madrid o Flamengo sería alucinante"

El entusiasmo en el club del noroeste estadounidense es palpable, como se pudo comprobar en el primer entrenamiento, llevado a cabo durante el fin de semana. "No me quiero adelantar. Pero soy un aficionado del fútbol, y me emociono. Si ganamos el primer partido, que todavía no sabemos quién será nuestro rival -pero digamos que superamos a nuestro primer rival-, podríamos estar jugando contra el Real Madrid en un partido competitivo. Eso sería alucinante", expresó el entrenador Brian Schmetzer en contacto con la prensa.