Riqui Puig y LA Galaxy: "Estoy feliz de haber dado este paso adelante"

“Bueno, la ciudad, la verdad es que muy bonita, a mí me gusta muchísimo. Se parece un poco a Barcelona el clima y en el equipo, como he dicho desde el primer día, me cuidan muchísimo los veteranos, sobre todo que no les gusta que les llame veteranos, pero son los más grandes del equipo y son los que más me cuidan. También los jóvenes, pues me están tratando muy bien. Darle las gracias a todo el equipo porque son un grupo fantástico. Creo que si ganamos pues aún va a ser mejor porque tenemos ganas de hacer cosas grandes y la verdad que estoy muy feliz de estar aquí”.