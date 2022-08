Riqui Puig sobre CH14: "Es un 'tío 10', espero darle muchas asistencias".

Riqui Puig econtró en LA Galaxy a un compatriota y exbarcelonista, como Víctor Vázquez. "Tengo muy buena relación con él. Me ayudó mucho, me ha recomendado donde puedo ir a vivir. Jugó muchos años en La Masía, sabe lo que es vivir allí. Me ha cuidado mucho y me ha tratado muy bien en el vestuario. Me trató como un hijo", puntualizó.