Ricardo Pepi: "Lo más difícil es estar con los pies en la tierra"

Ricardo Pepi redondeó una temporada regular con 13 goles y 3 asistencias con el club texano, un gran registro para un delantero que apenas cuenta con 18 años. "Lo más difcil es estar con los pies en la tierra. Eso es lo más importante para mí y mi familia. Siempre lo he dicho: ellos siempre me han ayudado a que no se me pierda la cabeza. Y siempre mi papás me han tenido muy cortito en eso. Me han ayudado mucho a que no se me suba. A siempre estar trabajando y querer más y más y más".