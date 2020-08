Portland Timbers: "Sabemos lo que tenemos que hacer para ganar la final"

Blanco, candidato a MVP de MLS is Back, no ve demasiada incógnita en las horas previas a la final frente a 'los Leones' de Orlando City. "Son once rivales y hay un arco. Si la pelota entra, es gol", definió. "No importan tanto lo que haga el rival. Sabemos que vamos a enfrentar en la final a un rival duro, como lo fueron los anteriores. No hay ningún misterio en esto. No se lo que tienen que hacer ellos. Yo se lo que tiene que hacer Portland para ganar este partido y eso es lo que a mí me deja tranquilo".