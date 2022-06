US Open Cup: Red Bulls vence a NYCFC y junto a Kansas llegan a semis

¡Otro batacazo en la US Upen Cup! Ante todos los pronósticos, New York Red Bulls se impuso 3-0 a New York City FC, vigente campeón de la Major League Soccer, y lo echó del torneo de la eliminación directa y se apuntó a las semifinales, instancia en la que se medirá al ganador del duelo entre Orlando City SC ante Nashville SC.