Efraín Juárez se va al Standard Lieja como auxiliar de Ronny Deila

"Me gustaría agradecer a New York City Football Club y al City Football Group. Esta es una organización increíble como jugadores extremadamente talentosos, un fantástico departamento deportivo y un fantástico liderazgo en todo el club, incluyendo a Ferrán Soriano, Marty Edelman, David Lee and Brad Sims. Gracias a los aficionados, la pasión que ustedes tienen nos ha alimentado en el terreno de juego, y no podríamos haner logrado lo que conseguimos la temporada pasada sin ustedes".