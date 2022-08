New York City FC analiza su tercera derrota consecutiva: "Es inaceptable"

Sean Johnson -arquero y capitán de New York City FC- fue especialmente directo al analizar los últimos resultados. "Honestamente, este no es un buen momento para nosotros como grupo. Perder tres partidos seguidos es inaceptable. Entendemos que tenemos que mejorar porque quedan nueve partidos en la temporada. Solo podemos mirar hacia adelante, pero tenemos que encontrar la manera de hacer bien las cosas. No se trata de una falta de esfuerzo, pero seguimos obteniendo los mismos resultados. Tendremos que ver cómo atravesamos este escollo una ves que lo podamos identificar".