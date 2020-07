"Me encantaría ver respeto", dice Kendall Waston, representante latino en Black Players Coalition

Hace menos de un mes se anunció el nacimiento de Black Players Coalition, una entidad diseñada para defender e impulsar los intereses de los futbolistas afrodescendientes en Major League Soccer. Uno de sus miembros más activos es Kendall Waston, defensor centra de FC Cincinnati y la selección de Costa Rica.

"Eso vino de la idea de varios jugadores en conjunto para tratar de tener una voz en la liga. De también hacer un cambio positivo para respaldar a nuestra comunidad, una comunidad minoritaria", expresó Waston en Orlando a MLS Español. "Esto es para sentir que nosotros tenemos una fuente de apoyo dentro de la liga, donde podemos acudir por cualquier tipo de situación. Porque muchos jugadores y personas en muchas ocasiones no sienten la confianza de acudir a una entidad. Pero ahora sí lo sentimos, porque es algo muy sano", agregó.

"El principal motivo es ayudar a las comunidades de las diferentes ciudades, ayudar también a las personas con necesidad, porque hay muchos estadios de la liga que están en comunidades de gente negra. Entonces también queremos apoyar a esas comunidades" insistió Waston. "Y bueno, estamos aquí para apoyarnos entre nosotros. Y de mi parte, que represento a la comunidad latina, vienen jugadores del extranjero, de color, latinos, no importa... Que también se sientan 'acuerpados'".



"Me preguntaron qué pensaba para representar la parte latina y no dudé, porque yo como negro padezco el racismo, pero como latino también. Y no solo yo. Habemos muchos latinos en este país, y de una u otra manera nos discriminan y los ponen de un lado, y no es justo", comentó el zaguero al dar cuenta de sus motivos para unirse a Black Players Coalition. "Porque ven nuestro color, escuchan nuestro acento y ya las personas nos tratan diferente. Estamos acostumbrados en nuestros países que todos somos iguales y nos tratamos bien, ya sea usted negro, más 'chinito', o lo que sea. Entonces es algo muy chocante que yo no lo comparto ni lo respeto".

"Lo que me encantaría ver es el respeto. Porque para mí todo arranca del respeto. Hay muchas cosas sobre las que no vamos a estar de acuerdo, pero si hay respeto muchísimas de estas cosas se van a solucionar", dijo el futbolista centroamericano sobre los objetivos que quiere lograr como parte de la nueva organización. "Sí se que es muy difícil que de la noche a la mañana haya un cambio drástico. Pero sí puede darse un cambio poco a poco. Ese es el objetivo para ir cambiando la mentalidad de muchas personas que se sienten amenazadas por su color de piel o su acento. Entonces ese es el cambio que queremos".

"Si hay un poco de cambio, es positivo. De ahí, poco a poco, porque es difícil decir 'ya todo este año va a ser diferente'. No... Es imposible. Ojalá que sí, pero es prácticamente imposible", reflexionó. "Pero de que generación en generación vaya cambiando, ese es el camino. Mi esposa vivió un momento... Cuando veníamos de Costa Rica para Vancouver, y una señora se montó al avión y vio a mi hijo y se comenzó a quejar diciendo 'no, yo no me quiero sentar al lado de esta cosa'. Ahorita mismo, pensando en eso, me da rabia, porque son niños, y solo por el color de piel tienen ese rechazo. No entiendo, no entiendo".



Kendall Waston manifestó que hay diferencias en el trato a los afrodescendientes entre los países latinoamericanos y Estados Unidos. "Puedo compararlo muy bien, porque en mi país sí se vive el racismo, tal vez no se vive en la dimensión que sí se vive en Estados Unidos, pero sí se vive", explicó. "Lo que no hay es el maltrato de la autoridad hacia las personas de color, hacia los negros. Entonces yo creo que ahí hay una gran diferencia. Pero el racismo está. Y aquí en Estados Unidos especialmente lo he vivido marcado por mi color de piel y porque hablo español. Entonces ya saben que soy latino. Entonces ya me miran y me tratan diferente. Y son de esas situaciones en las que uno no entiende por qué hay ciertas personas que nos juzgan, que se sienten amenazadas por nuestro color de piel y nuestro acento".

El tico entró a Black Players Coalition con una misión muy concreta. "Representar a los latinos. También hablar con los que no entienden el inglés, entonces yo puedo traducirles, explicarles todo esto que estamos conversando sobre cómo se conformó, de qué se trata, para qué estamos peleando para que se haga en la liga, qué es lo que queremos hacer también y a qué entidades y ciudades queremos ayudar".

"Ahorita [ Black Players Coalition] se ha enfocado más en los negros, en la comunidad negra, donde están en este momento más afectados, los afroamericanos. Y nosotros como latinos también estamos como en la misma sintonía, porque nosotros dentro de nuestras oportunidades tratamos de trabajar vía Zoom o por grupos de Whatsapp para estar en contacto".

"Me sorprendió cómo se formó todo tan rápido en esta organización", evaluó. "Y solo jugadores. No metimos nadie de alguna directiva ni nada. Solo se conformó con jugadores para ver el sentir de cada uno, escuchar a cada uno, y que todos sepan que se escucha y se respeta la opinión de cada uno, y que todos vamos a luchar por lo mismo".



Waston y sus compañeros de lucha saben que todavía hay muchas por conseguir en MLS. "En este sentido buscamos también más entrenadores negros en la liga. Sabemos que en Estados Unidos exjugadores que han sido emblemáticos para este país, para su selección también, no han tenido la misma oportunidad que otros jugadores cuando tienen la misma carrera o incluso han hecho algo mayor que los otros. Entonces queremos ver también más gente envuelta en la directiva. Queremos que todos tengamos más oportunidades. Que no por tener este color de piel seamos excluidos de estar en un puesto de autoridad".

La pobación en general debe comprometerse más con esta situación, en opinión del capitán de FC Cincinnati. "Pienso que deben educarse, informarse. Es fundamental. Yo tengo muy claro que si no somos parte de la solución, vamos a ser el problema. Si estamos en silencio, si yo se de algo y lo dejor ir... Hay maneras de hablar, hay maneras para interactuar con las personas, pero aquí lo principal es educarse y ser ese cambio para el mundo. Ningún niño nace siendo racista. Ningún niño. Entonces mucho está en la educación que le damos en casa".

Kendall Waston afronta su nueva función y los objetivos de Black Players Coalition con una sonrisa y con un tono amable. "Es un tema duro, donde pienso que no hay que meterle odio, no hay que meterle negatividad, porque va a empeorar todo. Entonces dentro de esta situación tan difícil hay que buscar cómo hacemos entre todos, pero empezando con cada quien, para hacer esa diferencia".

"Porque hay muchos que quizás no se van a identificar con lo que vive un latino, lo que vive un negro en cuanto al racismo, en cuanto al rechazo, porque no están en sus propios pantalones o en sus pies. Entonces es difícil. Pero si tratamos de hablar con esas personas, entender su punto de vista, las experiencias que han vivido, ya nos vamos a familiarizar con eso. Y vamos a comprender por qué nos sentimos de esta manera y por qué creemos que alzar la voz en estos momentos ha sido tan impactante y que es la manera para que este mundo cambie", concluyó.