Luis Amarilla: "Soy un delantero muy optimista con el gol"

Antes de pasar por el fútbol ecuatoriano, Amarilla debutó en Libertad de su país, y luego se sumó a Vélez Sarsfield , de la primera división argentina. "Mi situación es relativamente incierta. Yo pertenezco a Vélez todavía, hasta el 2022. Minnesota United tiene el préstamo hasta diciembre de este año, y todo va a depender de lo que se pueda generar este año", apuntó. "A ver si sigo jugando y demostrando, yo se que ellos van a tener la decisión. Va a depender totalmente de Minnesota . Me encanta la ciudad, me encanta la gente, y estoy muy contento y cómodo. Esperemos que se de lo mejor. Me gustaría quedarme, pero va a depender de Minnesota ".



Luis Amarilla parece tener las cosas muy claras. Antes de firmar con Minnesota United no consultó con ningún colega con experiencia en MLS. "No hablé con nadie. No tengo tampoco una relación con (Miguel) Almirón, que es quien dejó aquí una huella más importante. No hablé con ningún compatriota, pero mi empresario me habló de la liga, y yo siempre apunté a una liga estadounidense, porque hoy por hoy potencia mucho a los jóvenes y les da mucha oportunidad".