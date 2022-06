Lorenzo Insigne: "Quiero que la gente me quiera por mis goles"

"Quiero ganar y que me quieran por mis goles", expresó 'il Magnifico' en sus primeras declaraciones como jugador de TFC. "Presencié el partido hace tres días, fue un espectáculo", dijo al recordar la victoria de su nuevo club sobre Atlanta United del pasado sábado. "No veo la hora de ponerme a disposición del entrenador, me siento mal cuando no estoy jugando y no puedo hacer mi aporte".