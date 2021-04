Cinco clubes de MLS se preparan para la Liga de Campeones de Concacaf

La senda marcada por LAFC -finalista en 2020- y Toronto FC en 2018 dan esperanza y muestran el camino. Fácil no es y no lo será para los contendientes de este año.

Como un rompecabezas, la Liga de Campeones plantea un desafío de máxima complejidad, que no inicia de manera fácil para los equipos de MLS . El martes es el turno de debut internacional de esta temporada para Portland Timbers y Atlanta United , ambos como visitantes.

'Los Leñadores' de Gio Savarese viajan hasta San Pedro Sula, Honduras, donde enfrentarán a Marathon. Lo que habitualmente sería un 'infierno' de visita, este año puede resultar un trámite más apacible. 'El Monstruo Verde' no pasa por su mejor momento en la liga hondureña. Está último en el Grupo A y -sobre el papel- no parece ser un rival de alta complejidad en este momento para un Portland que siempre busca ser eficaz y que en gran medida mantiene el plantel de 2021, con el que ganó el Torneo Especial MLS is Back.