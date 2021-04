Toronto FC comienza a cambiar de estilo durante la pretemporada

Una semana después de su llegada a Florida, Chris Armas continúa complacido con el trabajo que Toronto FC está haciendo antes del inicio de la temporada 2021.

"Sentimos que estamos ganando impulso", comenzó la teleconferencia de Zoom del miércoles. “Hay un buen ritmo en lo que estamos haciendo. Hemos tenido un par de días dobles, hemos tenido buenas sesiones, el clima está cooperando y luego tuvimos, por primera vez, un duelo contra otro rival".

“Fue bueno entrar en el campo, ver algo diferente y poner en práctica algunas de nuestras ideas y prácticas”, continuó Armas. “A esto lo llamamos la fase de implementación. Ha sido bueno ver a los muchachos captar conceptos".

TFC jugó su primer partido contra oponentes externos el sábado pasado, derrotando a Fort Lauderdale CF 3-0 con Alejandro Pozuelo, Patrick Mullins y Michael Bradley proporcionando los goles del cuadro escarlata.



Al presentar diferentes grupos en cada mitad, Armas enfatizó que la experiencia se trataba de comprender, tanto el juego en sí como los ajustes de estilo que busca implementar.

"Si vas a jugar de cierta manera y ahora que hay 95 grados y no es tan fácil presionar y tener ese comportamiento determinado, ¿qué se vuelve importante?" preguntó. “Nos dimos cuenta que, por mucho que quieras mover el balón, estabas intentando marcar goles, así que si ese será el énfasis en todas las cosas de las que hemos hablado, jugar con tempo y algo de verticalidad, eso tiene estar al más alto nivel. No fuimos lo suficientemente rápidos, no fuimos lo suficientemente afilados; el espaciado no era correcto, las conexiones, las ideas. Algo de eso es solo que es temprano y algo de eso son las condiciones".

“Y luego, en la segunda mitad, donde ves a otro grupo de muchachos salir al campo, hacer algunos ajustes, ahora muchos más muchachos están huyendo, desafiando a su línea de fondo jugando con intensidad, confiando en algunos contraataques”, contrastaba Armas en declaraciones que recoge la web oficial de Toronto FC. “En ambas mitades, lo que era evidente es que hay sufrimiento porque están los elementos y que aquí es donde nos encontramos en términos de nivel de condición física general. Grandes, grandes beneficios en el día para que todos obtengan minutos extendidos y sucedieron muchas cosas buenas en ambos lados de la pelota".

La evolución de un estilo es siempre un trabajo en progreso.



"No estoy reinventando nada aquí, en realidad solo estoy tratando de agregar algo a lo que está sucediendo, pero el cambio nunca es fácil", admitió Chris Armas. “Hay un poco de retroceso, hay niveles de comodidad, eso es lo que los jugadores están acostumbrados a hacer. Entonces, aunque vemos una emoción y un compromiso con lo que estamos tratando de hacer, en ciertos momentos cuando las cosas salen volando, vuelves a lo que es cómodo, normal y ensayado, hasta que realmente se convierte en la nueva forma".

"No estamos completamente en la misma página de vez en cuando", admitió. “Estamos viendo un entendimiento real de que cuando no tenemos el balón, estas son algunas de las cosas que realmente son importantes, cosas no negociables, y luego en posesión ... esa es una de las grandes diferencias porque Toronto, en los últimos años, ha sido muy expansivo, hacen que el campo sea grande. Eso, para ser justos, ha tenido mucho éxito y se basa en la apertura de la oposición, el uso de un pase hacia atrás y el juego hacia el portero y las acumulaciones más lentas. Y estamos cambiando para jugar más rápido, más vertical y combinaciones cortas y rápidas, jugando con conexiones más cercanas. Así que cuando tenemos el balón parece más rápido y cuando perdemos el balón podemos reaccionar y contrapresionar. Ya está tomando forma”.

Con el partido inaugural de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf contra el Club León a una semana de distancia, programado para el 7 de abril en el Estadio León, no será posible estar en forma a mitad de temporada. El lado mental de ese juego adquiere mayor importancia en tales situaciones.

“No estaremos en nuestro nivel óptimo de condición física; no muchos equipos lo estarán. Hemos tenido que ponernos al día”, dijo el técnico de Toronto FC. “Ese desafío es uno que se nos ha presentado. Mientras intentasesforzarte todos los días, mientras intentas realmente acelerar las cosas, aumentar el ritmo, impulsar el entrenamiento, aumentar la intensidad, extender los minutos, a lo largo del camino, incluso hemos aprendido algunos cosas aquí y allá que hacen retroceder a algunos chicos".

“Pero el objetivo es seguir moviendo a los muchachos hacia adelante físicamente, para adelantar algunos minutos [el jueves] por la noche cuando jugamos contra Columbus [Crew SC]. Algunos muchachos 60 minutos, 80 minutos, empujaremos y habrá un montón de muchachos que estarán listos para eso dentro de una semana ”, esperaba. "Y tendremos cinco suplentes, por lo que no necesitamos que todos estén listos durante 90 minutos".

“Ese es el desafío y esa es la realidad”, continuó Armas. “¿Cómo lo compensas? Creando la claridad con y sin el balón, empujando el sobre de la capacidad de concentrarse y mantenerse unidos y ser un ejemplo de un equipo que comprende esos momentos. No tenemos miedo de esos momentos y la cabeza no baja en esos momentos. Que se esfuercen por permanecer encerrados, para desafiarse mutuamente a comprometerse. Es fácil desconectarse cuando el cuerpo dice: 'Oye, ya no puedo hacer esto'".

“Los chicos están dispuestos a hacerlo, déjame decirte. Qué grupo de chicos ”, agregó. “Puedo ver que les encanta la energía, les encanta la intensidad y les encanta jugar rápido. Estoy sonriendo bajo la máscara en el entrenamiento".

A menos de una semana de la primera prueba de acción, el nivel esperado se está construyendo.