Leagues Cup 2022 es un auténtico multiverso del Clásico de Clásicos y el Derbi Angelino

Antes de continuar, aclaro que el siguiente argumento evidentemente no es comprable, pero si tiene una esencia que raya en la similitud. Chicharito paso a jugar en un equipo con las características del archirrival de su club de cuna. Tampoco es para escandalizarse, y no es como que no fuera “más grave” cuando algunos ídolos del Guadalajara si pasaron directamente a ponerse la camiseta americanista. Quizás el caso más controversial siendo el de Ramón Ramírez. Quien por cierto luego regresaría al Rebaño Sagrado y más tarde tendría un paso por la MLS con el extinto Chivas USA.