“Perdimos seis partidos seguidos y esto no es fácil", reconoció el entrenador Guillermo Barros Schelotto después del partido. "Estamos muy preocupados porque no sabemos qué ha pasado después de cuatro victorias seguidas y luego pierdes seis. Entonces, tenemos que pensar, tenemos que trabajar, tenemos que comprobar lo que ha sucedido y tratar de resolverlo".



"Más que rendirnos hoy, fue frustración porque el equipo manejó el balón desde el primer momento y no pudimos imaginar poner a Yony [González] fuera, pero en la última posibilidad de gol, marcaron en la primera parte y lo hicieron. Salió en la segunda parte con más confianza y en ese momento creo que no pudimos tener opciones de marcar. Y eso provocó frustración. Cada vez más, a medida que pasaban los minutos, nos frustramos y eso se ve, [Cristian] Pavón, intentándolo pero no pudo hacer demasiado. Hoy es la peor frustración. Nuestro estado de ánimo bajó en la segunda mitad, un poco diferente, pero incluso entonces, creo que no es bueno para mí como entrenador señalar eso".