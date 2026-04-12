LAFC Jude Terry marca golazo en su primera titularidad con LAFC; puede jugar con México El mediocampista de 17 años anotó su primer gol como profesional en la derrota de su equipo ante Portland Timbers.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Jude Terry, joya que puede jugar con México, anota golazo en su primera titularidad

El mediocampista de Los Angeles FC, Jude Terry, es una de las estrellas emergentes de la MLS y este fin de semana dio de qué hablar, pues se destacó con un golazo en la derrota de su equipo ante el Portland Timbers por 2-1.

Esta fue la primera titularidad de Terry quien disputó los 90 minutos y fue en el 49 que desde fuera del área metió un remate con mucha técnica con parte interna para igualar en esos momentos el marcador. El tanto significó su primer gol como profesional y resalta también que no tardó mucho, pues apenas sumó su segundo partido en Primera División.

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Jude Terry se desempeña como mediocentro y también como contención. Actualmente integra las selecciones inferiores de Estados Unidos, país al que ya representó en el Mundial Sub-17 y torneos de Concacaf, pero cuenta con triple nacionalidad, pues nació en el país norteamericano, además de que es de ascendencia mexicana y argentina.

La ascendencia mexicana le viene por sus abuelos maternos y debido a que creció a cinco minutos de la frontera y que desde joven viajó a México para competir en torneos, ha mantenido cercanía con su familia mexicana y habla bien español, según se reveló en un artículo de la MLS.

JUDE TERRY PODRÍA JUGAR VS CRUZ AZUL

La semana pasada Jude Terry disputó apenas tres minutos en la victoria por 3-0 de Los Angeles FC sobre Cruz Azul en la Concacaf Champions Cup y podría volver a medirse al equipo mexicano este martes en el partido de vuelta de los cuartos de final.