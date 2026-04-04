Cruz Azul Heung Min Son, Erik Lira y las figuras a seguir del LAFC vs Cruz Azul en la Concacaf Champions Cup El juego de cuartos de final de la Concachampions luce prometedor con las figuras que presentarán cada equipo.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Los Angeles FC vs. Cruz Azul en la Concacaf Champions Cup: Los jugadores a seguir

Cruz Azul visita a Los Angeles FC en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup en un duelo prometedor por la calidad de planteles de ambos lados.

La escuadra angelina cuenta con nombres reconocidos a nivel internacional gracias a su trayectoria en el futbol europeo. Otros se han ganado su nombre a nivel regional por sus buenas actuaciones. Del lado del equipo mexicano también hay nombres de los que deberán cuidarse los de la MLS.

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¿Quiénes son las figuras de Los Angeles FC?

Heung Min Son es el nombre más relevante de la actual plantilla de Los Angeles FC. El extremo surcoreano mantiene su buen nivel, pese a que ya lleva varios meses fuera de Europa. Por otra parte, desde la portería destaca Hugo Lloris, experimentado portero francés quien lució a nivel mundial.

Denis Bouanga es otro jugador a tomar en cuenta. El extremo ha ganado fama por sus buenas actuaciones a nivel regional e incluso ha sido objeto de interés por parte de clubes del futbol mexicano.

Figuras de Los Angeles FC:

Heung Min Son (extremo)

Denis Bouanga (extremo)

Hugo Lloris (portero)

Mathieu Choiniere (medio)

Mark Delgado (medio)

¿Quiénes son las figuras del Cruz Azul?

Cruz Azul también cuenta con jugadores importantes, empezando por el seleccionado nacional Erik Lira quien incluso sería pretendido por clubes europeos. Otro jugador destacado es Gabriel Fernández, quien ya ha metido goles en esta competencia.

Agustín Palavecino y Carlos Rodríguez son otros jugadores destacados en el mediocampo. Mientras que Willer Ditta es uno de los nombres fuertes en la defensa.

Figuras de Cruz Azul:

Erik Lira (medio)

Carlos Rodríguez (medio)

José Paradela (medio)

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Gabriel Fernández (delantero)