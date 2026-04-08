LAFC Heung Min Son y su show ante Cruz Azul en la Concacaf Champions Cup El jugador del LAFC anotó, levantó la polémica con su festejo, detuvo la pelea y se despidió como un grande sus rivales

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Heung Min Son marcó ante Cruz Azul y dejó un polémico mensaje

Heung Min Son fue una de las figuras del LAFC en la victoria sobre Cruz Azul en la Concacaf Champions Cup al anotar uno de los goles, pero lo que llamó la atención fue el festejo que realizó hacia las gradas.

Y es que el atacante después de marcar el primero gol del c onjunto angelino realizó un gesto con sus manos dando a entender que alguien era muy hablador.

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Estas señas las realizó mientras volteaba a las gradas del estadio para después celebrar con sus compañeros y con los aficionados al quienes les pidió seguir apoyando. Y quedó la incógnita sobre a quien fue dedicado esos gestos.

Después de su anotación, Son realizó todo del campo, incluso detener una pelea entre jugadores del LAFC y Cruz Azul.

Al finalizar el encuentro, el jugador coreano quien enfrentará a México en el Mundial 2026, se despidió de todos los jugadores de la Máquina mostrando grandeza ante sus rivales.

Los Angeles FC visitará a Cruz Azul en los próximos días para sellar su pase a las Semifinales de Concacaf tras el 3-0 que obtuvo en el juego de ida.