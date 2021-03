Josef Martínez envía mensaje a afición de Orlando: "Ya papá volvió"

Un año entero ha pasado. Y cinco operaciones para reparar una grave lesión de rodilla. Josef Martínez está de regreso, preparándose para volver a ponerse la camiseta 7 de Atlanta United y marcar la cantidad de goles que lo convirtieron en una de las máximas figuras de Major League Soccer.

"Es bueno verlos a todos, muchachos. No estoy muy contento por eso, pero es bueno verlos", bromeó al presentarse en la conferencia de prensa virtual organizada este viernes. "Ha sido un año muy duro para todos. Especialmente con todo lo que ha pasado este año. No estoy al cien por ciento, pero estoy bien en los entrenamientos. Espero darlo todo para estar listo para los primeros partidos. Me siento bien".

CINCO OPERACIONES EN LA RODILLA

"Ha sido muy duro. He tenido más de cinco intervenciones en la rodilla, en diferentes ocasiones. Pero he tratado de dar lo mejor. Se que hay días mejores que otros. Tengo que agradecerle a los doctores y a los chicos que están en el club. Ha sido muy duro sobre todo las cinco operaciones, pero ahora la rodilla me está trabajando muy bien. Cuando me dijeron que era una lesión dura de rodilla sabes que es así. Estoy muy contento de estar de nuevo en el campo. Poco a poco hay que ir comenzando otra vez".

"El objetivo principal ahora es cuidarme más", aseguró. "Cuando uno tiene una lesión piensas que es de madera o hierro. He aprendido a cuidarme mucho más. Tuve una infección en diciembre. Pensé que no quería jugar más. Pensé que no podía, porque fue una infección más complicada. Fueron tres operaciones en cinco días".



Josef fue operado quirúrgicamente por el mismo equipo de cirujanos que recuperó a Zlatan Ibrahimovic en Pittsburgh. "Me tocó hablar una vez con Zlatan. Tuvimos lesiones muy similares. Me dijo que yo era el doctor, y que cualquier cosa lo volviera a llamar", señal´o el venezolano, encantado con la actitud del astro sueco.

"YA PAPÁ VOLVIÓ"

"Las Cinco Bandas" debutarán en la temporada regular de MLS el sábado 17 de abril, visitando a Orlando City. Josef Martínez ya está aguardando con ansias el duelo frente a 'los Leones', una de sus 'víctimas' preferidas en la cancha.



"Desde ayer ya me estaban regañando en las redes sociales", aseguró. "Pero espero entrenar desde este momento, no solo para ese partido sino para los dos anteriores [por la Liga de Campeones de la Concacaf]. Obviamente, no estoy al cien por ciento. Estoy trabajando para eso. Y ya es decisión del cuerpo técnico y de cómo uno vaya evolucionando para ese primer partido. Mi recado para Orlando es que ya papá volvió, entonces que no se alegren mucho".

LA VINOTINTO

"Motivación es despertarme todos los días y poder caminar. Pero he tenido muchas llamadas con el Profe Peseiro,

seleccionador de Venezuela, que se ha tomado el tiempo de llamarme, de estar pendiente de cómo va el día a día. Uno siempre como jugador tiene ganas de representar a su país, más allá de lo que pasó o no pasó. En el fútbol y en la vida a veces uno no puede estar feliz con todo el mundo. No puede estar de acuerdo con las decisiones de cada quien. Pero estamos trabajando muy fuerte. El nivel de inflamación o de tolerancia que estamos llevando día a día ojalá me pueda ayudar para ver si en un futuro estoy para volver a la selección".

UNA RECUPERACIÓN DIFÍCIL

"Lo más difícil fue volver a sentirme futbolista. Los primeros días en los que comencé a tocar la pelota fueron duros. Sigue siendo duro. El día a día es duro. Es lo que me tocó. No soy el primero ni seré el último al que le toca esta lesión".

"Confío en mi rodilla cada día porque camino. Obviamente, volveré al 100 por ciento cuando vuelva a jugar. Me siento bien. Pero mis tiempos no están ajustados, lo noto cuando voy a buscar un centro. Cuando estoy en la cancha no pienso demasiado en mi rodilla. Me siento libre y tengo confianza. Lo que no hago todavía es ir a trabar una pelota con un compañero".

GABRIEL HEINZE

"Cada entrenador es diferente. Cada uno de ellos tiene una mentalidad diferente. Y lo que veo en estas primeras semanas es que él es muy duro. Tiene pasión por lo que hace. Tienes que estar listo para que te 'mate'. No se si vamos a ganar o no. Pero corremos y nos esforzamos mucho".



LAS SERIES Y LA MÚSICA, CLAVES PARA MEJORAR SU INGLÉS

Un 2020 de cuarentena y prolongada recuperación sirvió para que Josef Martínez sorprendiera el viernes con un más que correcto uso del inglés. El goleador comentó que puso en uso métodos no del todo académicos. "Hablando con mis compañeros, con amigos. No me gusta ir a la escuela. Me encantan los programas de TV. Joe Hart ... es un comediante. Me encantan sus programas. Es muy loco. Mirar la tele y escuchar música es lo que me sirve. No quiero hablar perfecto, quiero que se me entienda".