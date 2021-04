Jonathan dos Santos: "Chicharito se sacó una presión de encima"

LA Galaxy comenzó la temporada regular con una importante victoria a domicilio frente a Inter Miami CF. Como capitán del conjunto californiano, Jonathan dos Santos se manifestó motivado con el equipo en 2021. "En lo personal me siento muy bien. Físicamente al 100%. Me falta agarrar un poco de ritmo. Lo importante es que me siento bien, me siento contento. Lo más importante es que el grupo está bien y hay sintonía. Es una familia. Lo importante es que hay que seguir así".

"El primer partido fue muy importante para nosotros en el sentido que el estado anímico y empezar con el pie derecho siempre es importante y la aspiración para este año, siempre la he dicho. La aspiración es llegar a la final y ganar la copa, no me basta con llegar a los Playoffs. Este es mi cuarto año aquí en LA Galaxy y quiero hacer algo importante. Hemos estado sufriendo en estos últimos 4 o 5 años. He estado aquí y pienso que este año va a ser diferente y que vamos a disfrutar todos juntos este año".



El nombre propio que identifica por estas horas a LA Galaxy es el del delantero y jugador franquicia Javier 'Chicharito' Hernández, autor de dos goles frente a Miami. "Yo solo estoy aquí para apoyarlo. Lo que te puedo decir es que lo veo muy bien en los entrenamientos. Totalmente feliz, metido al 100% con el equipo. Y contento porque metió esos dos goles. Para un delantero eso es lo más importante. Llevaba tiempo sin meter gol. Yo sabía que él tenía mucha presión en ese sentido. Se sacó esa presión de encima, yo creo que vamos a ver a un 'Chicharito' mucho más libre de lo que lo vimos en el partido pasado".

" 'Chicharito' va a ser un jugador súper importante tanto en la elaboración del juego como en la finalización. Sabemos que va a estar ahí. Y se que va a meter muchos goles. No tengo ninguna duda. Obviamente, nosotros tenemos que ayudarle. No creo que vaya a hacer goles solo. Para eso está el equipo, que al final lo que nos inculcó el entrenador es eso", comentó Dos Santos. "Tenemos que ser un equipo en el que nadie se puede creer más que los demás. A 'Chicharito' lo veo al 100% y se que va a ser uno de los mejores jugadores de la liga este año. Ya lo demostró. Fue el mejor jugador de la semana. Que siga así. Es bueno para nosotros. Que no baje".

Cargando Video... XI ideal de la MLS es liderado por 'Chicharito' Hernández



"Ha sido el cambio de cultura, el cambio de técnico, un poco de todo. Te lo puedo decir en lo personal. He estado aquí durante tres años y es la primera vez que siento esas vibras en el estadio. Somos como una familia, como hermanos. Siento que conozco mucho a mis compañeros. Tenemos más música en el vestuario, ponemos más música en los entrenamientos. Antes no hacíamos eso. Tenemos una sintonía muy buena", argumentó 'Jona' al hablar del cambio de ánimo en el grupo de LA Galaxy.

" Greg (Vanney, entrenador del equipo) fue jugador y nos entiende muy bien a la hora de dejarnos libres como personas, y eso se muestra en el campo. Regresamos dos veces en el partido y al final acabamos ganando. Este año podemos seguir así. Este año va a ser totalmente diferente a los otros años en los que he estado aquí. Todos vamos a una. Y ojalá este año pueda ser el mejor para todos nosotros".



"Sabemos que es un jugador con mucho talento, con mucho futuro. Ojalá decida quedarse con nosotros, con la selección mexicana. Y lo vi muy bien. En el entrenamiento lo vi muy bien. Como si fuera su primera vez", agregó sobre el volante Efraín Álvarez, recientemente convocado por la selección absoluta de México.

"Obviamente en el primer día y en el segundo día estaba un poquito nervioso. Siempre me decía 'Yo los veía por la tele y ahora estoy jugando con Herrera, Guardado, no se qué. Entonces pues es un show para él. Así que lo disfrutó. La verdad es que lo disfrutó muchísimo. Y tiene que seguir trabajando. Todavía es muy joven. En el equipo del Galaxy también lo veo muy bien. Es cierto que no tuvo minutos el otro día (ante Inter Miami CF), pero se que va a ser un jugador importantísimo porque -como te digo- es un jugador con mucho talento, mucha calidad", argumentó. "Es uno de los años que mejor lo veo físicamente. La calidad ya la tiene. Y aquí estoy yo para tirarle de las orejas. Contento de tenerlo con nosotros y decirle que siga trabajando, que va ser un jugador muy importante".



En la tarde del martes, Major League Soccer dio a conocer una sanción sobre Sebastián Lletget, que mantendrá alejado al jugador de LA Galaxy de las canchas por dos jornadas.

" Sebastián es un jugador muy, muy importante. Lo ha demostrado muchísimo en estos últimos tres años. Es un jugador que te da muchísimo balance, calidad, es un jugador que mete muchísimos goles, un jugador que llega muchísimo al área, también controla muchísimo el juego, así que obviamente se le va a extrañar. Por lo que veo este año, juegue quien juegue lo va a hacer bien. Eso es lo que nos faltaba a lo mejor en otros años por formaciones o por distintas formas de jugar. Este año siento que el que juegue lo va a hacer bien. Pero Sebastián es Sebastián y se le va a extrañar, obviamente".