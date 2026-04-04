Inter Miami Berterame ayuda a rescatar el empate del Inter Miami en la inauguración de su nuevo estadio El equipo de Messi no tuvo un festejo redondo debido a que no pudo llevarse la victoria sobre el conjunto texano.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Golazo de Messi: Así de espectacular fue el primer gol del Inter Miami en Nu Stadium

El Inter Miamino pudo celebrar a lo grande la apertura de su nuevo estadio pues empató 2-2 ante el Austin FC en un partido donde siempre fue abajo. El seleccionado mexicano Germán Berterame contribuyó al resultado al asistir en el segundo gol.

No pasó casi nada para que se hiciera historia, pues a los cinco minutos de juego llegó el primer gol en la historia del nuevo Nu Stadium y no de los locales, sino del rival.

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GUILHERME BIRO ANOTA EL PRIMER GOL EN LA HISTORIA DEL NU STADIUM

Fue tras un tiro de esquina en favor de Asutin que el balón fue al centro del área chica donde Guilherme Biro saltó a tiempo y remató de cabeza para superar al portero, logrando así inscribir su nombre en la historia.

Pero no pasó mucho tiempo para que el Inter Miami se repusiera y esta vez fue Lionel Messi el autor del empate y también el primer jugador del Inter Miami en anotar en su propio estadio. El tanto llegó al minuto 10 tras un centro desde la derecha que Messi observó bien, esperó la pelota y remató de cabeza para vencer al portero.

Para la segunda mitad, nuevamente el Austin se fue al frente en el marcador. Tras recuperar un balón en su propio campo tomaron muy mal parados al Inter y llegaron hasta el área grande donde Jayden Nelson definió ante la salida del portero culminando un contragolpe.

Cuando parecía que le aguarían la fiesta al Inter Miami, al minuto 81 cuando en un tiro de esquina el balón llegó primero al área donde Berterame prolongó el balón de cabeza y después Luis Suárez definió junto al poste derecho.

INTER MIAMI VS AUSTIN FC: ACCIONES DEL PARTIDO

Termina el partido

(90' | 2-2) Termina el juego y el Inter Miami no logra vencer en su nuevo estadio.

Gol de Suárez; el uruguyo empata tras asistencia de Berterame

(81' | 2-2) Tiro de esquina para Inter, en el área Berterame cabecea y Luis Suárez define junto al poste derecho.

Gol de Nelson; el Austin FC retoma la ventaja

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(53' | 1-2) Jayden Nelson define ante la salida del portero culminando un contragolpe.

Arranca el segundo tiempo

(46' | 1-1) Ya se juega la segunda mitad en el Nu Stadium de Miami.

Termina el primer tiempo en Miami

Los equipos se van al descanso con el marcador igualado.

Gol del Inter Miami; Messi empata el partido

(10' | 1-1) Centro desde la derecha, Messi observa bien el pase, espera la pelota y remata de cabeza para vencer al portero.

Gol del Asutin; Biro anota el primer gol en la historia del Nu Stadium

(5' | 0-1) Tiro de esquina en favor de Asutin, el balón va al centro del área chica donde Guilherme Biro remata de cabeza y hace historia.

Inicia el partido

(1' | 0-0) Ya se juega el primer partido en el Nu Stadium. Se enfrentan Inter Miami ante Austin FC.

Se retrasa el juego