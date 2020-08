Giovanni Savarese, el entrenador que 'trabaja' el éxito de Portland Timbers

Llegó como un regalo de Navidad . Giovanni Savarese firmó como entrenador de Portland Timbers en los últimos días de diciembre de 2017. En pocas semanas, el venezolano tomó el cargo de su nuevo cargo de manera efectiva en 2018, dando vida a su primera temporada como técnico en MLS , tras varios años dulces y exitosos al mando de New York Cosmos en las ligas menores del fútbol estadounidense.

Savarese es un entrenador que 'trabaja' su éxito. No se queda en lo meramente impactante, sino que busca construir un legado con cada una de sus decisiones. Por eso, llegar a la final por la MLS Cup de 2018 -en la que su equipo fue derrotado por Atlanta United- no lo distrajo. Le sirvió, por supuesto, pero no quitó su mirada del objetivo de construir un equipo ganador y dominante en Major League Soccer.