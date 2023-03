Giannis Antetokounmpo se une al grupo de propietarios del Nashville SC

“Siempre he tenido el sueño de tener un equipo de fútbol. Cuando mis hermanos y yo exploramos Nashville SC, sabíamos que era un equipo y una ciudad en la que queríamos involucrarnos. ¡No podría estar más emocionado de unirme a los Boys in Gold, y no puedo esperar para asistir pronto a un partido en el GEODIS Park!”, agregó Giannis, campeón con los Bucks y quien ha sido MPV de la temporada regular, MVP de las Finales y Jugador Defensivo del Año en la NBA.