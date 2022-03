Clubes 'emeleseros' en Liga de Campeones no ganaron en la Semana 1

Casualidades o no, ningún equipo de la MLS que participa también en la Liga de Campeones de la Concacaf 2022 pudo ganar en la Semana 1 de la competición doméstica. Ni New England Revolution, ni New York City FC, ni Seattle Sounders FC, ni CF Montréal pudieron alzarse con los 3 puntos en el fin de semana inaugural de la Major League Soccer. Tampoco pudo hacerlo Colorado Rapids, el único representante de la liga norteamericana que fue eliminado en los Octavos de Final del certamen internacional.