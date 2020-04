¿En qué ocupa su tiempo durante la pandemia el técnico de NYCFC?

Antes de que la temporada de MLS fuera suspendida, Ronny Deila -entrenador de New York City FC - asegura que no había tenido descanso en 13 años.



"Este tiempo ha sido bastante beneficioso", comentó Deila. "He tenido tiempo de mirar algunas cosas que habitualmente no puedo. Por ejemplo, he visto casi la totalidad de la semana pasada. Voy por el partido 27. Ha sido muy interesante. He sido capaz de ver las flaquezas y fortalezas del equipo. Y, por supuesto, pude ver a los diferentes rivales, lo que ha sido muy útil. Es muy especial tener esa oportunidad".