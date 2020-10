El sábado se definirá si Chicharito es titular o no ante LAFC

Con la mentalidad puesta en el derbi del domingo ante LAFC (3:30 pm ET / ABC), Guillermo Barros Schelotto aseguró que definirá el once titular de LA Galaxy tras el entrenamiento del sábado por mañana. "Lo decidiremos mañana", expresó 'el Mellizo' en una conferencia de prensa a distancia brindada el viernes. "Practicaremos con Chicharito , con Yoni [González] , con [Ethan] Zubak como delanteros. Ayer probamos con las posibilidades que tenemos. Mañana por la mañana decidiremos el equipo".

La titularidad no está garantizada ni definida para Javier Hernández , tal como se vio en el último encuentro frente a Vancouver Whitecaps , en el que el jugador franquicia mexicano entró en la segunda parte. "Uno asume la responsabilidad del cargo y sabe los momentos distintos que le toca vivir en la vida. A veces tienes que hacer un cambio, a veces tienes que apoyar, a veces tienes que insistir, a veces tienes que ver algunos jugadores si en el futuro puedes contar o no con ellos", enumeró el técnico argentino. "En todas esa situaciones en las que uno como entrenador tiene que decidir, va viendo, y obviamente, apoyando o haciendo ver el por qué de las decisiones de uno. Todos somos parte de Galaxy , todos queremos lo mejor cada día", agregó, sin mecionar específicamente el nombre del delantero.



"El año se ha dado de una manera extraordinaria. Es un año diferente, un año en el que todos hemos tenido que adaptarnos a un montón de situaciones, y no todos nos adaptamos del mismo modo. Hay una realidad en cuanto a los números y todo eso que puedes poner sobre la mesa, pero uno como entrenador lo que tiene que hacer es tratar de que nos adaptemos a esta situación que nos tocó vivir este año de mejor manera", expresó GBS cuando se le consultó por el bajo nivel de forma de Chicharito como jugador franqucia. "Si alguno no rinde mi función será tratar de ponerlo en un rendimento mayor o mejor, y que en definitiva pueda llegar a su mayor rendimiento. Y si tengo que decir algo sobre Chicharito, Cristian Pavón o Jona dos Santos el lugar no es hacerlo públicamente, sino en el locker, con ellos y en una reunión privada".