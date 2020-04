Eddie Segura cuenta los días para volver a jugar 'el Tráfico'

"La vida cotidiana sí que ha cambiado bastante. Justo ese día teníamos partido de Concachampions. Estaba toda la ansiedad del partido, estaba todo... y nos pasa esto. Ahora toca quedarme con la familia". De esa manera Eddie Segura -defensor de LAFC- recordó para MLS Español el momento en el que se enteró que la práctica del fútbol quedaba suspendida por la pandemia de coronavirus que hoy afecta a buena parte del mundo.

No todas son malas para el talento colombiano, sin embargo. "Lo que está pasando es que puedo levantarme y puedo quedarme con mi hijo, con mi esposa. Cosa que diaramente no se podía hacer. Cuando me levantaba antes tenía que hacerlo con mucho silencio para que no se despertara el bebé, para que ellos puedan seguir descansando".



"Mi hijo Martín es el más feliz en este momento, por poder compartir tanto rato, de poder estar conmigo. Me persigue por toda la casa. Ahora son momentos como para darse cuenta que esas cosas para las que no teníamos demasiado tiempo importan muchísimo", reflexionó el futbolista de Los Angeles Football Club.

"Cada vez hay menos gente", explicó Segura al dar cuenta de lo que encuentra de puertas afuera de su domicilio. "Por ahí hay personas que salen a hacer ejercicio o sacan sus mascotas. Pero la verdad es que la gente que sale es muy poca. Después está todo el mundo con su tapabocas, todo el mundo tomando las distancias que nos han recomendado".

LAS COSAS QUE ECHA DE MENOS

El zaguero tiene las cosas claras. "Ir al club, estar con tus amigos, con tus compañeros, tener esa relación. Reir mientras estás entrenando, hacer bromas, tener el balón. Todo eso la verdad es que hace mucha falta", respondió. "Esperamos que todo esto pase rápido para que podamos seguir compartiendo, para que podamos seguir teniendo partidos, que es lo que te motiva. Pero en esta situación tenemos que tener paciencia, y todo el mundo hacer caso a la recomendación".

SERIES, CARNE ASADA Y CONSOLA

"La mayoría del tiempo estamos con el bebé. Con mi esposa aprovechamos para mirar series, películas. También aprovecho para jugar a la Play. Y también uso el tiempo libre para estudiar inglés, que me ha costado un poquito, y casi todos los días aprovecho para practicarlo".

"Hace poco vi La Casa de Papel, la última temporada, junto con Élite", coment´ó Segura. "Y en cuanto a películas vimos Milagro En La Celda 7, que es muy bonita. En los videojuegos me gustan FIFA y GTA".



"Me gusta jugar con el Chelsea. Hace muchos años que me gusta el Chelsea; se puede decir que soy hincha del Chelsea", reveló. "Me va muy bien con ellos. Los conozco casi que de memoria".

"En la Play y en la televisión me gusta Willian. También Christian Pulisic, que es un excelente jugador".

"Mi esposa y yo nos la pasamos buscando recetas", agregó en el plano culinario. "Un día cocino yo, otro día cocina ella. No somos muy buenos cocinando, pero ahí buscamos la receta y tratamos de hacer lo mejor posible".

"Soy fanático de la carne asada. Puedo decir que me sale un poquito bien. También el pollo asado con alguna verdura. El pescado, también. La carnita asada es como el fuerte".

SU CARRERA EN MLS

"Desde que llegué a MLS me sentí muy bien. Llegué a un equipo donde hay grandes jugadores, grandes personas. Lo que fuimos haciendo paso a paso durante la temporada, fue algo maravilloso, algo grandísimo", valoró.

"Conseguimos hacer el récord de puntos porque se mantuvo la misma idea de juego durante la temporada. El equipo estaba muy cómodo, pero no pudimos alcanzar lo que más anhelábamos, pero nos fuimos contentos por todo lo que hicimos, y tristes por no cumplir el objetivo. Este año le vamos a seguir apuntando a todo", prometió.



"El profe (el entrenador Bob Bradley) es una excelente persona. Es alguien que está preocupado por tu vida personal, que se preocupa por todo. Y como estratega la verdad es que nos ha implantado una idea de juego maravillosa. Nos hemos sentido cómodos y tratamos de llevarlo a cabo".

"Lo que más extraño es volver a la cancha", insistió. "Volver con mis compañeros, reírnos, poder compartir esos momentos que te llenan muchísimo. Volver a tener la posibilidad de jugar un partido. Eso se siente muy lindo".

Eddie quiso enviar un mensaje a los integrantes de la 3252, la fiel barra de aficionados de LAFC. "Sigamos cuidándonos para volver todos juntos. Que sigamos las recomendaciones, y que con la ayuda de Dios todos vamos a superarlo".

EL TRÁFICO

Segura se enciende al hablar de 'el Tráfico', el derbi entre LAFC y LA Galaxy, hoy considerado como uno de los enfrentamientos más esperados en Major League Soccer.



"Hay algo especial en ese partido, que hace dar ganas de ganar como sea. Te agarra esa mentalidad de que no puedes perder un balón, que tienes que ir fuerte. Ese clásico te lleva a dar un poquito más", expresó. "Siempre me motivo cuando es un clásico. La verdad que me gustaron mucho las sensaciones que me dieron cada vez que nos encontramos, y la verdad que me gustaría volver a enfrentarlos pronto".



Eddie y sus compañeros de equipo cuentan con la ventaja de jugar junto a quien es considerado como el mejor jugador de la liga en el momento.

"Disfruto muchísimo jugar con Carlos Vela. Tener a esa clase de jugadores de amigo, de compañero, es algo lindo. Ver lo que hace durante los partidos y los entrenos. Como líder, como amigo, te ayuda a potenciar muchísimo. En los entrenos, cuando tengo posibilidad de marcarlo, trato de ponerle las cosas difíciles. Obviamente, eso me hace mejorar", dijo con simpatía. "La verdad es lindo tener jugadores de ese nivel. De ellos puedes aprender muchísimo. Lo que él está haciendo es de admirar, y estamos muy felices de tenerlo con nosotros".