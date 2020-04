Bob Bradley opinó sobre la posibilidad de jugar e estadio vacío

Al igual que el resto de nosotros, el entrenador en jefe de LAFC , Bob Bradley , no ve la hora de que regrese la MLS , siempre que sea posible.

Una opción que la mayoría de las ligas de todo el mundo está considerando sería jugar juegos sin fanáticos, como recomiendan los líderes de salud en contra de grandes reuniones. No es ideal, pero el técnico en jefe del equipo en el que juega Carlos Vela lo respalda.

"Extraño mucho el juego, extraño entrenar todos los días", dijo Bradley a periodistas en una llamada de Zoom el martes. "Extraño los juegos, sobre todo extraño ir al estadio, mirar alrededor, sentir la multitud y la atmósfera. Pero si eso no es posible de inmediato, sigo pensando que será importante que les demostremos a nuestros fanáticos que el juego está activo de nuevo. Si eso se produce sin aficionados, no será para siempre".y



"La conexión que tenemos con nuestros seguidores es clave", dijo Bradley. "Creo que todos miraremos esos stands y, en nuestro caso, veremos el 3252. Veremos a las personas que vienen cada vez al Banc of California Stadium y estamos ahí con nosotros. Debes encontrar formas de adaptación en tiempos difíciles. No es lo que cualquier jugador en el mundo desearía, y en realidad, un juego sin fanáticos no tiene alma, pero esto es diferente ".